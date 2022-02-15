В Роскосмосе сообщили, что сокращения в отрасли почти не затронули реальное производство

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сокращения численности работников ракетно-космической отрасли России почти не затрагивают сотрудников, задействованных в реальном производстве. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Львиная доля (более 80%) сокращения численности пришлась на накладной персонал и непромышленную группу (работники подразделений, не задействованные в производственной деятельности предприятия - обслуживающие и обеспечивающие службы)", - отметил Овчинников.

По словам первого заместителя гендиректора Роскосмоса, это связано с оптимизацией производственных процессов, передачей части функций на аутсорсинг, а также с реализацией непрофильных активов.

Как отметил Овчинников, основное сокращение персонала за последние три года, в том числе в условиях пандемии, происходило за счет естественных причин: выхода на пенсию и увольнения по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. "На сегодняшний день общая численность работников ракетно-космической отрасли России насчитывает 180 тыс. человек", - добавил он.

Ранее в интервью "Ведомостям" Овчинников отметил, что за счет внедрения новых технологий и избавления от непрофильных активов продолжается процесс оптимизации деятельности предприятий, входящих в госкорпорацию. По его словам, ожидаемая оптимизация численности отрасли за 2019-2021 годы составляет 8,8%.