Кредитный портфель Роскосмоса составил 92 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Объем кредитного портфеля Роскосмоса составляет 92 млрд рублей, рассказал в интервью газете "Ведомости" первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.

"Благодаря взвешенной кредитной политике и мерам государственной поддержки, оказанным предприятиям ОПК в 2020 году, консолидированный кредитный портфель госкорпорации за последние три года снизился почти на 15%. На конец 2019 года он составлял почти 107 млрд рублей, на конец 2020 года его объемы сократились до 87 млрд рублей. На начало 2022 года он составляет 92 млрд рублей, что связано с необходимостью привлечения целевых кредитных средств под исполнение контрактов", - сообщил он.

Овчинников пояснил, что в ряде случаев госкорпорация и ее предприятия вынуждены дополнительно финансировать работы, которые невозможно реализовать в заданные сроки в условиях санкций. "Конечно, в итоге все это формирует предпосылки для роста кредитной нагрузки отрасли, но мы это держим под полным контролем. Банки нам доверяют", - добавил он.