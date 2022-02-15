В Роскосмосе рассказали о сокращении финансирования космических проектов на 277 млрд руб.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Финансирование проектов в космической отрасли сократилось примерно на 277 млрд рублей за время реализации Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, однако в прошлом году Роскосмосу удалось частично ликвидировать этот секвестр, заявил первый замгендиректора госкорпорации Максим Овчинников.

"За время реализации Федеральной космической программы России на 2016-2025 годы действительно было произведено существенное сокращение финансирования космических проектов - суммарно примерно на 277 млрд рублей. Но в прошлом году нам удалось совместно с Минфином и правительством частично ликвидировать этот секвестр", - сообщил он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

Как пояснил Овчинников, финансирование фундаментальных космических исследований было увеличено в среднем до 13 млрд рублей в год. Кроме того, было принято решение повысить финансирование проектов по созданию орбитальных спутниковых группировок гражданского назначения, начаты работы по созданию космических аппаратов в рамках программы "Сфера". На финансирование первоочередных задач по этому проекту на 2021 год было выделено 7 млрд рублей, 2022-2024 годы - еще 21 млрд рублей.

Первый замгендиректора Роскосмоса отметил, что секвестр, наблюдавшийся в последние три года, привел к дефициту средств по ряду направлений деятельности госкорпорации. "Мы сейчас ведем переговоры с Министерством финансов и будем выходить в новом бюджетном цикле с предложениями по устранению этого дефицита. Разумеется, понимая сложную ситуацию с бюджетом, мы будем выстраивать разумные приоритеты, чтобы максимально обеспечить КПД космической отрасли", - сообщил он.