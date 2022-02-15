Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс" стартовала с площадки №31 ("Восток") космодрома Байконур, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Как Россия перешла на короткие схемы полётов к МКС ТАСС рассказывает, как усовершенствовались пилотируемые полёты к орбитальной станции

Позже стало известно, что корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Его полет к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с российским сегментом станции намечена на 10:08 мск 17 февраля. "Прогресс" проведет в космосе 370 суток. Это первый запуск с Байконура в 2022 году.

Общий объем сухих грузов, которые будут доставлены на МКС, составляет около 1 600 кг, в том числе бортовая ресурсная аппаратура, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и еда для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов, а также 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщали журналистам, что на ближайшем "Прогрессе" на станцию будут доставлены средства для герметизации места негерметичности отсека модуля "Звезда". Позже в пресс-службе госкорпорации уточнили ТАСС, что они могут быть доставлены и на пилотируемом корабле.

Также на борту "Прогресса" на МКС отправились шесть наноспутников "ЮЗГУ-55" №№ 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".