Более 35 спутников OneWeb доставили на Байконур

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Свыше 35 британских спутников связи OneWeb доставлены на космодром Байконур, откуда они будут запущены на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" в ночь на 5 марта. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"На космодром Байконур доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb в рамках миссии № 38. Они прибыли в аэропорт Крайний самолетом Ан-124. Их запуск при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат" запланирован на 5 марта 2022 года в 01:41 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, специалисты космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) произвели выгрузку космических аппаратов и транспортировку на площадку №112 космодрома Байконур.

Ранее генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb. Первый из них состоялся из Гвианского космического центра (космодром Куру) 10 февраля. Тогда на орбиту были выведены 34 аппарата OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами "Союз".