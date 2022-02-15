Экипажи "Союза МС-21" начнут сдавать предполетный экзамен в ЦПК 22 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-21", старт которого к МКС намечен на 18 марта, приступят к сдаче комплексных экзаменационных тренировок 22 февраля. Об этом говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), распространенном во вторник.

Как уточнили в ЦПК, в среду космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев с помощью тренажера продемонстрируют навыки ручного управления стыковкой грузового корабля "Прогресс" со станцией. "Далее оба экипажа должны сдать экзамен по ручному управляемому спуску корабля "Союз", а с 22 февраля 2022 года - приступить к экзаменационным комплексным тренировкам. Завершающий этап подготовки к полету пройдет на Байконуре", - говорится в сообщении.

Во вторник члены экипажа сдали экзамен по причаливанию и перестыковке "Союза" в четырех режимах. "Экипажи МКС-67 успешно справились с поставленными задачами и получили от экзаменаторов оценку "отлично", - добавили в ЦПК.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).