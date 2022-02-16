В МЭР заявили, что космические системы РФ не совсем отвечают нуждам цифровой трансформации

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Существующие отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, которые стоят перед экономикой России в рамках цифровой трансформации, следует из "Белой книги" высоких технологий в России и за рубежом, размещенной на сайте Минэкономразвития РФ.

Как уточняется в материалах, телекоммуникационные и геоинформационные космические системы позволяют реализовать востребованные в различных секторах экономики сервисы. "Однако имеющиеся отечественные решения не в полной мере отвечают задачам цифровой трансформации экономики России и растущим потребностям в космических инфокоммуникационных услугах", - говорится в "Белой книге".

Как уточняется в документе, зарубежные продукты и услуги в этой области часто превосходят отечественные, при этом иностранные компании снижают себестоимость услуг за счет внедрения систем многократного использования ракет-носителей, стандартизации и организации массового производства продукции.

Наметившееся отставание может быть преодолено при помощи развития перспективных космических систем, в том числе создания многоспутниковых орбитальных группировок. "В нашей стране стартовал федеральный проект "Комплексное развитие космических информационных технологий на 2022-2030 годы" (ранее - подпрограмма "Сфера"), за реализацию которого отвечает госкорпорация "Роскосмос". Проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение потребности государственных и коммерческих заказчиков в современных продуктах и сервисах на основе космических технологий", - говорится в "Белой книге".

Реализация проекта позволит обеспечить на всей территории РФ спутниковую связь, цифровое вещание и высокоскоростной доступ в интернет, а также спутниковый интернет вещей. "Еще одним важным результатом станет широкое внедрение сервисов на основе технологий дистанционного зондирования Земли в деятельность предприятий различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления", - говорится в документе.