В России обеспечат спутниковой связью самолеты, поезда и автобусы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Автобусы, морские суда, поезда дальнего следования и другие подвижные объекты будут обеспечены спутниковой связью, следует из "Белой книги" высоких технологий в России и за рубежом, размещенной на сайте Минэкономразвития РФ.

Как уточняется в документе, система "Экспресс-РВ" обеспечит связь и вещание в отдаленных и труднодоступных регионах страны, а также надежную высокоскоростную связь и интернет на территории всей Арктической зоны, включая Северный морской путь. "В коммерческом сегменте основным станет сравнительно новый рынок спутниковой связи и вещания на подвижных объектах коллективного (самолеты, морские суда, поезда дальнего следования, междугородные автобусы) и индивидуального (легковые и грузовые автомобили) пользования", - говорится в "Белой книге".

Спутниковая система "Марафон IoT", которая входит в программу "Сфера", предоставит услуги интернета вещей. Многоспутниковая система обеспечит комплекс навигационных услуг для всех категорий потребителей сервисов спутникового интернета вещей. "Станет возможным широкомасштабное внедрение беспилотных и роботизированных систем на транспорте, в агропромышленном комплексе и других отраслях экономики", - отмечается в документе.

Группировка "Марафон IoT" будет включать 264 спутника, размещенных в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км. Ранее АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" подготовило аванпроект - тактико-техническое задание на разработку эскизного проекта системы "Марафон IoT". Первый спутник будет запущен в 2024 году.

В июне прошлого года первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич сообщил, что орбитальную группировку из четырех высокоэллиптических спутников "Экспресс-РВ" развернут на орбите в 2024 году для обеспечения связи на Северном морском пути. Осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России в ближайшие три года выделит более 30 млрд рублей для системы спутниковой связи в северных широтах с использованием космических аппаратов "Экспресс-РВ", чтобы обеспечить качественное покрытие связью всего Северного полушария.

Скоростной интернет по всей России

Скоростной доступ в интернет и телевидение высокой четкости формата 8К к 2030 году на всей территории России обеспечат с помощью новых спутников на геостационарной орбите, говорится в "Белой книге".

"В рамках задач по разработке космических комплексов с космическими аппаратами на геостационарной орбите к 2030 году планируется обеспечить широкополосный доступ в интернет на всей территории России, включая малонаселенные пункты (с численностью населения до 250 человек), и телевизионное вещание высокой четкости - непосредственное и распределительное - в форматах HD, 4K, 8K", - сказано в документе.

Как отмечают в Минэкономразвития, с ростом доступности спутниковых магистральных каналов связи увеличится обеспеченность широкополосным доступом в интернет, улучшится качество информационно-телекоммуникационной инфраструктуры воздушных, морских и сухопутных транспортных маршрутов.

"Спутниковой связью и вещанием будет охвачена часть территории Арктической зоны Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.

Спутниковая система "Скиф"

Отечественная спутниковая система для широкополосного доступа в интернет "Скиф" обеспечит высокоскоростной мобильной связью формата 5G отдаленные регионы России, а также воздушный, морской и наземный транспорт, сказано в "Белой книге".

"Система позволит проводить оперативное резервирование магистральных и внутризоновых волоконно-оптических линий связи и подключение мобильной связи форматов LTE и 5G в удаленных и труднодоступных районах", - говорится в документе.

По информации МЭР, благодаря системе "Скиф" будет организован высокоскоростной доступ в интернет на воздушном, морском, речном и наземном транспорте, а также реализован целый ряд смежных технологических задач, таких как интернет вещей и взаимодействие между электронными устройства и машинами.

"Благодаря космической системе коллективного высокоскоростного широкополосного доступа в интернет "Скиф" возможность подключения к интернету получат стационарные и подвижные объекты на всей территории России и в глобальном масштабе", - отмечено в "Белой книге".

Многоспутниковая система для обеспечения широкополосного доступа в интернет "Скиф" будет создана на базе 12 малых спутников. они будут работать на орбите высотой 8 070 км. Запуск демонстратора запланирован на сентябрь 2022 года.