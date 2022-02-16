Высоту орбиты МКС скорректируют 26 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Коррекция высоты орбиты Международной космической станции (МКС) ожидается 26 февраля. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что целью маневра является формирование баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой "Союза МС-19" (30 марта).

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), в 04:37 по московскому времени намечается выдать команду на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС", - отмечается в сообщении.

Двигатели проработают 372,5 секунды и выдадут импульс 0,54 м/с. В результате высота орбиты увеличится на 1,1 км. Следующая коррекция орбиты, уточнили в Роскосмосе, пройдет 11 марта.

Сейчас на борту станции находятся космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.