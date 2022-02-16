Умер бывший первый замминистра ракетно-космической отрасли СССР Борис Бальмонт

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Борис Бальмонт, который во времена СССР был министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, первым заместителем министра ракетно-космической отрасли СССР, умер на 95-м году жизни. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Ракетно-космическая отрасль России и госкорпорация "Роскосмос" глубоко скорбит по поводу кончины советского государственного деятеля, бывшего министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР (1981-1986), первого заместителя министра ракетно-космической отрасли СССР (1973-1981), председателя Межведомственного совета по проекту "Энергия-Буран" в 1975-1981 годах, депутата Верховного Совета СССР нескольких созывов, ветерана Великой Отечественной войны <…> Бориса Владимировича Бальмонта", - говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что вся жизнь Бальмонта была бесконечной преданностью делу. "За годы его трудовой деятельности при его непосредственном участии космонавтика сделала существенные шаги вперед, многие проекты, которыми мы гордимся, стали возможны в том числе благодаря Борису Владимировичу", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации выразили соболезнования родным и близким Бальмонта. "Не только ракетно-космическая отрасль, но и вся страна несет невосполнимую утрату, когда уходят такие люди", - подчеркнули в Роскосмосе.

Бальмонт родился в 1927 году. Он был награжден орденом Почета РФ, являлся лауреатом государственных премий СССР и РФ, Героем Социалистического Труда, кавалером четырех орденов Ленина, почетным академиком Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.