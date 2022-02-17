Корабль "Прогресс" после двухсуточного полета пристыкуется к МКС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-19", который был запущен с космодрома Байконур во вторник, состыкуется с Международной космической станцией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Стыковка нового космического "грузовика" с модулем "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 17 февраля в 10:06 мск", - отметили в пресс-службе.

Предполагается, что причаливание и стыковка будут проходить в автоматическом режиме. Все операции с Земли будут контролировать специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-19" стартовала в 07:25 мск с космодрома Байконур. Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Полет до МКС проходит по двухсуточной схеме.

Общий объем сухих грузов, которые будут доставлены на МКС, составляет около 1 600 кг и включает бортовую ресурсную аппаратуру, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Также на "грузовике" на станцию прилетят 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.

Кроме того, на борту "Прогресса" находятся шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".

О корабле

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.