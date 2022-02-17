"Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-19", который запустили с космодрома Байконур во вторник, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.

Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.