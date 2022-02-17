"Прогресс МС-19" пристыковался к МКС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-19", который запустили с космодрома Байконур во вторник, пристыковался к модулю "Поиск" российского сегмента МКС, следует из трансляции на сайте Роскосмоса.
Корабль причалил к станции в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС - космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров.
Общий объем сухих грузов, которые доставили на МКС, составляет около 1 600 кг. На станцию привезли бортовуя ресурсную аппаратуру, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука", расходные материалы системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду и еду для космонавтов, комплекс целевых нагрузок для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов. Также на "грузовике" на станцию прилетели 430 кг топливных компонентов в баках системы дозаправки, 420 литров питьевой воды и 40 кг сжатого азота в баллонах.
На борту "Прогресса" находятся шесть наноспутников ЮЗГУ-55 № 5-10, которые разработаны НИИ космического приборостроения и радиоэлектронных систем Юго-западного государственного университета. Они будут запущены с борта МКС во время выхода космонавтов в открытый космос по программе научно-образовательного эксперимента "Радиоскаф".