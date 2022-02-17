ЕКА и Роскосмос готовят доклад о будущем запусков "Союза" с космодрома Куру

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос прорабатывают варианты сотрудничества по запускам ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане, по итогам совещаний будет представлен совместный доклад. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ЕКА Брижит Кольмзе.

"Совместная целевая группа уже создана, и эксперты работают над возможными сценариями сотрудничества, связанными с "Союзом" в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Как только они подготовят отчет, они представят его руководителям двух агентств", - заявила она, отвечая на просьбу прокомментировать предложение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о модернизации стартового комплекса для "Союзов" в Куру под пилотируемые полеты.

Решение о создании соответствующей группы было принято по итогам встречи генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера и главы Роскосмоса 28 июля 2021 года, сообщили в пресс-службе ЕКА. По словам Кольмзе, они договорились провести совместную работу по изучению перспектив сотрудничества, связанных с "Союзом".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на неформальной встрече министров стран ЕС, ответственных за развитие космической программы, заявил, что Европе необходимо укрепить свой суверенитет в данной сфере и работать в направлении организации пилотируемых полетов на Луну и на Марс. Он выразил поддержку предложенным ЕКА планам по развитию пилотируемых полетов. Как сообщала газета "Фигаро", решение по данной теме может быть принято на предстоящей встрече европейских министров осенью 2022 года.

В четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможности модернизации стартового комплекса "Союз" на космодроме Куру во Французской Гвиане под пилотируемые пуски. По его словам, это помогло бы европейцам сэкономить миллиарды евро и расширит их возможности по доставке астронавтов на орбиту Земли.