Россия к 2030-м годам будет применять препараты для защиты космонавтов от радиации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Препараты для подготовки российских космонавтов к воздействию гипомагнетизма и невесомости, радиопротекторы (препараты для защиты от радиации) будут активно применяться к 2030-м годам. Такое мнение высказал ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Реально к горизонту 2030-х годов мы будем вовсю использовать какие-то препараты, которые будут более интенсивно готовить человека и к гипомагнетизму, и к воздействию невесомости, а также защищать его от радиации", - отметил Блошенко.

Исполнительный директор Роскосмоса уточнил, что во время полета в космосе по-другому работают кровообращение, сердце, нарушается баланс калий-магниевых веществ, ионный обмен, из костей вымывается кальций. Решить эти проблемы в будущем планируется при помощи специальных препаратов. "Мы завершили формирование технического задания, чтобы вместе с большой кооперацией с ИМБП, ФМБА, медицинскими институтами, которые ведут научно-исследовательскую работу, поставить работу", - пояснил специалист.

По словам Блошенко, человечество близко к технологиям, когда появится возможность менять свойства организма на ограниченный период при помощи генной или клеточной инженерии.

Ранее Блошенко рассказал ТАСС, что Роскосмос планирует в 2021 году изучить вопрос, как на уровне генной инженерии и клеточных технологий изменить организм человека для полетов в дальний космос.