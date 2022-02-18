Бак перспективной ракеты "Союз-5" отправили на испытания в ЦНИИмаш

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" отправил бак горючего (бак "Г") стендового блока первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5" на испытания в ЦНИИмаш. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В пятницу, 18 февраля 2022 года, из Ракетно-космического центра "Прогресс" в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входит в состав госкорпорации "Роскосмос") для проведения статических испытаний отправлен бак горючего (бак "Г") стендового блока первой ступени ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.

Испытания на прочность на экспериментальной базе Центра прочности ЦНИИмаш предусматривает имитацию силового воздействия кислородно-керосинового ракетного двигателя РД-171МВ на конструкцию бака при проведении огневых стендовых испытаний.

Ракета-носитель "Союз-5" разрабатывается для российско-казахстанского проекта "Байтерек". В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету-носитель "Союз-5", которую планируется запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".