Роскосмос планирует создать пункт переработки космического мусора на орбитальной станции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Роскосмос попробует перерабатывать космический мусор на борту перспективной Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Очень интересное направление - попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация. Эта задача стоит", - отметил Блошенко.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, идеальным вариантом был бы переход к строительству станции, перерабатывая космический мусор. "Эта задача для нас очень интересная, но для этого нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе", - заключил он.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.