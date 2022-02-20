Шкаплеров рассказал, чем Пересильд помогла во время ручной стыковки "Союза" с МКС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Актриса Юлия Пересильд, которая летала в космос, помогала командиру корабля "Союз МС-19" Антону Шкаплерову во время стыковки, подавая ему в нужное время указку и сверяя его действия с бортовой документацией. Об этом космонавт рассказал в интервью пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) в преддверии своего 50-летия.

Шкаплеров отметил, что тренировался на Земле управлять кораблем и выполнять различные операции без помощи бортинженеров, но в реальности это оказалось сложнее, потому что пришлось наблюдать за мониторами, двумя руками управлять кораблем, а в процессе стыковки - выдавать команды с пульта бортинженера с помощью специальной указки.

"Со мной на корабле находились актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. Юля в нужные моменты передавала мне указку и забирала ее обратно после выдачи мною очередной команды. Кроме того, она помогала мне сверять мои действия с бортовой документацией", - отметил Шкаплеров.

Космонавт также выразил благодарность инструкторам ЦПК Андрею Шаламову и Игорю Карюкину, которые его обучали.

Шкаплеров заявил, что фильм "Вызов", съемки которого проходили на МКС, получится очень хорошим. "Он будет художественным, но там очень много настоящих чувств и живых эмоций. Ведь космический старт, полет не отрепетируешь, как в театре. К тому же знакомство актрисы с космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым произошло на МКС, то есть как в жизни, так и в кино", - пояснил он.

Подарок на день рождения

Космонавт сообщил, что считает подарком на день рождения прибывший на МКС "Прогресс МС-19". "А вообще, подарки с Земли уже на станцию доставлены. Посылки подписаны: открыть 20 февраля. Перед моим днем рождения прибыл еще один "грузовик". Это тоже можно считать подарком к празднику", - рассказал он.

По словам Шкаплерова, у него на борту МКС есть все: еда, одежда, прекрасный вид из иллюминатора. Поэтому он затруднился ответить на вопрос, о каком подарке мечтает на день рождения. Ранее, вспомнил Шкаплеров, он получал оригинальные подарки от коллег по экипажу. "Например, канадскую денежную купюру с изображением космического манипулятора, выпущенную в ограниченном количестве. Она у меня дома хранится как сувенир. Стараюсь все подарки забрать с собой на Землю, хорошо, что это разрешается", - отметил он.

Космонавт также сказал, что взял бы с собой в полет своих родных и близких "хотя бы на чуть-чуть", если бы у него была такая возможность.

Драма под рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на корабле "Союз МС-19" на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Фильм рассказывает о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18"). Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.

Антон Шкаплеров 20 февраля отмечает 50-летний юбилей, находясь на борту Международной космической станции. Это его четвертый полет на орбиту в карьере и уже в четвертый раз отмечает день рождения в космосе. Шкаплерову в 2013 году было присвоено звание Героя Российской Федерации, в 2017 году он был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, в 2019 году - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.