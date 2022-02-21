Космический грузовик Cygnus состыковался с МКС

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался в понедельник к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Стыковка произошла в 15:02 мск. Входящие в состав экипажа МКС астронавты NASA Раджа Чари и Кайла Бэррон осуществили захват корабля с помощью руки-манипулятора Canadarm2 и подвели его к шлюзовому люку модуля Unity.

Cygnus, принадлежащий корпорации Northrop Grumman, доставил на МКС более 3,7 тонны различных грузов - продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований. В том числе для изучения старения кожи в условиях невесомости и действия лекарств на опухоли, а также новую систему для выращивания растений на орбите.

Отстыковка намечена на май. Загруженный мусором и отходами аппарат отделится от станции, произведет вывод на орбиту сверхмалых спутников CubeSat и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы.

Запуск Cygnus с помощью ракеты-носителя Antares состоялся 19 февраля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В качестве первой ступени носителя использовался российский двигатель РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

Грузы на МКС также доставляются с американской стороны на кораблях Dragon компании SpaceX. Сейчас вахту на борту станции, помимо Чари и Бэррон, несут россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Том Маршберн и немец Маттиас Маурер.