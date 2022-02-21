На космодроме Восточный возобновили экскурсии для туристов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Первые туристы в 2022 году посетили космодром Восточный, который находится в Амурской области. Из-за пандемии объект для экскурсий был закрыт в течение почти двух лет, сообщается в понедельник на сайте Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"Космодром Восточный принял первых туристов после снятия введенных в 2020 году ограничений, связанных с распространением COVID-19. Группа амурских школьников из Ромненского округа [Амурской области] приехала на космодром, чтобы своими глазами увидеть место, где собирают ракеты-носители и откуда они стартуют в космос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение было возможно только при соблюдении эпидемиологических требований: в группе было до 20 человек, масочный режим и наличие результатов отрицательного ПЦР-теста.

Космодром Восточный - один из самых популярных запросов на посещение промышленных объектов в Амурской области. Единственный в России действующий гражданский космодром в допандемийные времена принимал от 460 до 2 тыс. туристов в год. Большинство туристов на Восточном - школьники и студенты, 20% от общего числа - взрослые. В основном приезжают на космодром жители Дальневосточного федерального округа. Как сообщали ранее ТАСС в Роскосмосе, предприятие заинтересовано в проведении в том числе и профориентационных экскурсий для студентов и молодых специалистов с целью увеличения интереса к работе на предприятиях Роскосмоса, в частности и на космодроме Восточный.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи города Циолковского (строительство началось в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.