SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Компания SpaceX в понедельник запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:44 по времени Восточного побережья США (17:44 мск). Ракета выведет на низкую околоземную орбиту 46 спутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при десяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.

Предыдущий вывод на орбиту микроспутников Starlink состоялся в начале февраля. Нынешний старт должен был состояться в субботу, 19 февраля, однако был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Компания заверяет, что сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. Нынешний запуск стал 36-м по счету в рамках программы Starlink, всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников.