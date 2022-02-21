Китай опроверг информацию о падении фрагмента своего аппарата на Луну

ПЕКИН, 21 февраля /ТАСС/. Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о возможном падении фрагмента экспериментального автоматического аппарата "Чанъэ-5Т1" на Луну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

"Согласно данным китайских систем наблюдения, "Чанъэ-5" благополучно вошел в атмосферу Земли и полностью сгорел", - приводит МИД заявление официального представителя ведомства Ван Вэньбиня. Отмечается, что "Китай придерживается международного права в процессе освоения космического пространства".

Как ранее сообщила газета The Guardian, неопознанный объект весом около четырех тонн столкнется с Луной 4 марта 2022 года. В феврале этого года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что данным объектом может являться ракета-носитель аппарата "Чанъэ-5Т1". Международные СМИ также предполагали, что данным объектом может быть фрагмент ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX.

В октябре 2014 года Китай запустил "Чанъэ-5Т1" в целях испытания способности капсулы космического аппарата войти в атмосферу Земли.