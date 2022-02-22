Космонавты приступили к сдаче итоговых предполетных экзаменов в ЦПК

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-21", запуск которого запланирован на 18 марта, во вторник приступили к сдаче итоговых экзаменационных тренировок перед полетом на Байконур, следует из Instagram Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

"Утро космонавтов вновь началось с экзаменов", - говорится в видео на странице ЦПК.

Как уточнили в центре, дублирующий экипаж сдал экзамен в тренажере корабля "Союз МС", а основной справлялся с нештатными ситуациями на тренажере российского сегмента МКС. Экзаменационные тренировки обычно проходят в течение двух дней, на следующем этапе экипажам предстоит поменяться местами.

"В течение дня инструкторы центра смоделируют ряд нештатных ситуаций, которые космонавтам необходимо обнаружить и устранить", - добавили в ЦПК.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Предполагается, что на корабле к МКС отправятся космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).