Рогозин заявил, что дорожит отношениями с NASA

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация дорожит профессиональными отношениями с NASA, при этом как гражданину России ему не нравится враждебная политика США по отношению к РФ.

"Мы действительно дорожим нашими профессиональными отношениями с NASA, но как россиянин и гражданин России я очень недоволен временами открыто враждебной политикой США по отношению к моей стране", - написал Рогозин в Twitter.

При этом, отметил глава Роскосмоса, госкорпорация приложит все усилия, чтобы сотрудничество с NASA продолжалось и дальше, несмотря на разногласия между странами. Рогозин также напомнил, что год назад правительство США ввело санкции против российских ведущих космических компаний, отвечающих за международное сотрудничество на МКС.

Страны Запада во вторник объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Меры со стороны США, Великобритании и ЕС касаются как российских финансовых структур и компаний, так и физических лиц.