Рогозин: США не надо разрушать космическое сотрудничество с РФ из-за решений по Донбассу

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. США не следует разрушать космическое сотрудничество с Россией, это может привести к преждевременному сворачиванию совместных работ на МКС и другим драматическим последствиям. Об этом написал в Facebook глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос может ли решение "о вводе войск в Донецк" негативно повлиять на незавершенные соглашения между NASA и Роскосмосом о "перекрестных полетах" и продлении работы космической станции до 2030 года.

"Перекрестные полеты - не наша идея. Это предложение NASA. И мы его приняли, чтобы укрепить навыки международного экипажа и безопасность станции. Если администрация США хочет устроить погром не только в наших отношениях на Земле, но и космосе, ее вряд ли кто сможет от этого отговорить. Но США надо остановиться и не разрушать наше космическое сотрудничество", - написал Рогозин.

По мнению главы Роскосмоса, это может привести "к преждевременному сворачиванию совместных работ на МКС и другим драматическим последствиям". Он также сообщил, что пока о таких решениях не говорилось. "Надеюсь, все успокоятся, и совместная работа продолжится", - отметил глава Роскосмоса.