Россия ведет переговоры о создании станции слежения для обсерватории "Спектр-М"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры с Аргентиной и несколькими странами Африки о размещении станции слежения для проекта астрофизической космической обсерватории "Спектр-М". Об этом сообщил ТАСС руководитель астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачев.

"Переговоры ведутся с Аргентиной в Южном полушарии или, возможно, Южная Африка и другие страны Африки", - отметил Лихачев в ответ на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с другими странами о размещении станции слежения для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М".

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд, планетных систем, об объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями, а также об органических соединениях в космосе.

"Спектр-М" планируется запустить на расстояние 1,5 млн км, в район точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля, в которой уравновешиваются силы притяжения Солнца и Земли, в 2029-2030 годах.