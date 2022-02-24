Роскосмос выполняет обязательства по МКС, работа по перекрестным полетам продолжается

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Работа по соглашению с НАСА о перекрестных полетах продолжается, также продолжается сотрудничество по МКС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"Роскосмос продолжает выполнять свои международные обязательства по поддержанию эксплуатации МКС, работа над соглашением о перекрестных полетах также ведется", - сообщили в госкорпорации.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что космонавт Анна Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства. В интервью газете The New York Times Рогозин уточнил, что госкорпорация планирует осуществлять совместно с НАСА по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годах.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что США не следует разрушать космическое сотрудничество с Россией, это может привести к преждевременному сворачиванию совместных работ на МКС и другим драматическим последствиям. Об этом он написал в "Фейсбуке", отвечая на вопрос может ли решение "о вводе войск в Донецк" негативно повлиять на незавершенные соглашения между НАСА и Роскосмосом о "перекрестных полетах" и продлении работы космической станции до 2030 года.