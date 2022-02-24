Рогозин назвал ограничения против российской космической отрасли "санкциями Альцгеймера"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера, комментируя заявления президента США Джо Байдена об ограничениях в отношении российской космической отрасли.

"Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера", - написал Рогозин в своем телеграм-канале, назвав это "дружеским советом".

Рогозин заявил, что прекращение сотрудничества США и РФ по космосу может грозить неконтролируемым сходом с орбиты МКС и ее падением на США, Канаду, Индию или Китай. Он напомнил, что коррекция орбиты МКС, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей "Прогресс МС". "Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай", - написал Рогозин.

Глава Роскосмоса также подчеркнул, что над Россией МКС не летает. "Поэтому все риски - ваши. А вы к ним готовы? Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову", - написал он.

Производство компонентов

Рогозин заявил, что Россия, несмотря на санкции США, продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.

"Как вы заметили, мы, тем не менее, продолжаем делать свои космические аппараты. И будем их делать, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя", - сказал он.

Рогозин также добавил, что Россия продолжит предлагать инозаказчикам запуски на "на самых надежных в мире российских ракетах". "[Вы] планируете окончательно уничтожить с 1.01.2023 года мировой рынок космической конкуренции, вводя санкции на наши ракеты-носители. Мы в курсе. Это тоже не новость. Мы и здесь готовы действовать", - написал он.

Доступ к радиационно стойкой микроэлектронике космического назначения был перекрыт для РФ в 2014 году, заявил Рогозин, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что новые санкции коснутся российской космической программы.

"Вы хотите перекрыть нам доступ к радиационно стойкой микроэлектронике космического назначения? Так вы это уже сделали вполне официально в 2014 году. Как вы заметили, мы тем не менее продолжаем делать свои космические аппараты", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса, заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.