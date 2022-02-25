В 2022 году начнется финансирование миссии на Венеру

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Финансирование миссии "Венера-Д" начнется в этом году, также выделены средства на новые лунные аппараты. Об этом сегодня сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В этом году приступаем к началу финансирования миссии на Венеру - "Венера-Д". Выделили средства на новые лунные аппараты - орбитальный "Луна-26" и тяжелый посадочный "Луна-27". Развертываем работы по новой космической обсерватории "Спектр-УФ". В прошлом году мы при поддержке президента РФ защитили финансирование для развития научного космоса", - сказал Рогозин в интервью "Первому каналу".

Миссия "Венера-Д" состоит из российских посадочного и орбитального аппаратов. Ранее планировалось, что этот проект будет совместным с США: в конце 2013 года была создана совместная рабочая группа, однако на некоторое время ее деятельность была приостановлена. Осенью 2015 года она возобновила свою работу.

"Венеру-Д" предлагается запустить с помощью тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год. Ранее замдиректора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей. По словам президента РАН Александра Сергеева, стоимость миссии может достигать $1 млрд.

Роскосмос начнет в этом году поэтапное финансирование создания полностью многоразовой ракеты, сказал Рогозин. "Мы рассматриваем вариант уникальной ракеты среднего класса, которая будет абсолютно многоразовой. То есть не только первая ступень будет несколько раз использоваться, а вся конструкция носителя. В этом году мы запустим поэтапное финансирование проекта", - сказал Рогозин в интервью Первому каналу.

Сейчас в России разрабатывается космический ракетный комплекс с первой возвращаемой ступенью "Амур". Ракета будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

"Амур" получит взлетную массу около 360 тонн, ее высота будет достигать 55 м, диаметр составит 4,1 м. Носитель будет иметь возвращаемую первую ступень и вторую однократного использования, обе будут оснащаться метановыми двигателями.

С возвращаемой ступенью "Амур" будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза, в одноразовом варианте -12,5 тонны. Первый запуск нового носителя сразу с космическим аппаратом запланирован на 2026 год, стоимость программы составит 70 млрд рублей.