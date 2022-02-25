Комиссия допустила экипаж "Союза МС-21" к подготовке на Байконуре к полету на МКС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия на заседании рекомендовала утвердить основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-21" и продолжить их подготовку к полету на Байконуре, говорится в пятницу в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации уточнили, что сегодня прошло заседание межведомственной комиссии. "По заключению комиссии космонавты к выполнению космического полета на корабле "Союз МС-21" и работе на российском сегменте МКС подготовлены и рекомендованы к началу предстартовых тренировок на космодроме Байконур", - говорится в сообщении.

В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, в дублирующий - Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур 17 марта.

Заседание межведомственной комиссии прошло по итогам двухдневной экзаменационной сессии. Члены экипажей справились со всеми учебными нештатными ситуациями, работая на точных копиях российского сегмента МКС и корабля "Союз МС". Медицинская комиссия также признала их годными к полету.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов).