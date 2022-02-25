МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-21" проведет волейбольный матч на МКС. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС бортинженер экспедиции МКС-67 Денис Матвеев.

"Мы попробуем организовать волейбольный матч, и я надеюсь, что у нас получится это сделать всем экипажем МКС вместе с нашими партнерами, и, таким образом, мы сможем поддержать проведение Чемпионата мира по волейболу", - сказал Матвеев.

Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" запланирован на 18:55 мск 18 марта. Полет к станции пройдет по двухвитковой схеме (около трех часов). В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, в дублирующий - Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур 17 марта.