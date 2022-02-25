Летящий на МКС осенью экипаж "Союза МС-22" уже начал подготовку с американским астронавтом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экипаж корабля "Союз МС-22", который должен осенью отправиться на МКС, уже начал тренировки совместно с астронавтом NASA Фрэнком Рубио. Об этом сообщил космонавт Сергей Прокопьев на конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с Роскосмосом и ЦПК.

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"Да, конечно, начали [подготовку]. Проходили общие тренировки на базе в Хьюстоне, различные тренировки для экстренных ситуаций", - сказал он.

По словам Прокопьева, астронавт был в гостях в Звездном городке. "Мы друг друга отлично знаем и готовы работать вместе, как получится", - добавил он.

Прокопьев входит в дублирующий экипаж "Союза МС-21", который отправится на МКС 18 марта, а также в основной экипаж "Союза МС-22".

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал журналистам, что космонавт Анна Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В этом случае на российском "Союзе" полетит Рубио. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства. В интервью газете The New York Times Рогозин уточнил, что госкорпорация планирует осуществлять совместно с NASA по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годах.