ЕКА продолжит сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ситуацию на Украине

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество между Европейским космическим агентством (ЕКА) и Роскосмосом продолжится, несмотря на ситуацию на Украине. Об этом заявил в пятницу генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

"Несмотря на нынешний конфликт, гражданское космическое сотрудничество остается связующим звеном. ЕКА продолжает работать над всеми своими программами, в том числе над кампанией по запускам к МКС и миссией ExoMars, чтобы выполнить обязательства перед государствами-членами и партнерами. Мы продолжаем следить за развитием ситуации", - написал он на своей странице в Twitter.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.