В Роскосмосе заявили, что технические проблемы с сайтом госкорпорации решены

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Технические неполадки, которые возникли у сайта Роскосмоса, уже решены, но из-за наплыва посетителей он все еще испытывает трудности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Технические проблемы в работе сайта Роскосмоса устранены, но он испытывает трудности в связи с большим наплывом посетителей", - отметили в госкорпорации.

Сейчас сайт Роскосмоса открывается, но страница загружается дольше обычного.

Ранее в пресс-службе госкорпорации сообщили ТАСС, что в работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы. В госкорпорации добавили, что специалисты предпринимают усилия по восстановлению его работоспособности, после этого будут выяснять причины произошедшего.