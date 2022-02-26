Рогозин сообщил, что МКС сможет работать на орбите не дольше, чем до 2028 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года.
"Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".
По словам гендиректора, первое время МКС и перспективная Российская орбитальная служебная станция будут использоваться параллельно. "В силу финансовых ограничений мы не можем одновременно потянуть проект МКС и строительство новой станции. Конечно, нужно предусмотреть определенный период перехлеста, когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно, как это было в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда "Мир" и МКС летали одновременно", - отметил он.
В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.
Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.
Продление работы
Продление работы Международной космической станции до 2030 года потребует колоссальных затрат и переориентирует экипаж с научных экспериментов на ремонтные работы, сказал Рогозин.
По его словам, в конце декабря прошлого года НАСА проинформировало Роскосмос о предложении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Россия свое решение о продлении работы российского сегмента станции будет основывать на техническом аудите состояния МКС.
"Надо понимать, что первые модули - и наши, и американские - находятся далеко за пределами расчетных ресурсов эксплуатации. Надо определиться, стоит ли заниматься заменой старого оборудования, затрачивая при этом колоссальные средства и, по сути, переориентируя экипаж с научных экспериментов на все нарастающие ремонтные работы", - сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса также отметил, что при продлении эксплуатации МКС у США не хватит финансовых ресурсов на реализацию американской лунной пилотируемой программы. В этой связи возможна передача эксплуатации МКС в руки коммерческих компаний, которые также рассчитывают получить на свои проекты бюджетное финансирование через NASA.
"В итоге получается, что американцы пытаются реализовать сразу несколько очень капиталоемких проектов: это и сохранение МКС, самой дорогой конструкции в истории человечества, и реализация лунной программы, и создание коммерческих станций. Мне кажется, что параллельное выполнение всех указанных программ во всех аспектах выглядит нереалистично", - сказал Рогозин.