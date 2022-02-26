Рогозин сообщил, что МКС сможет работать на орбите не дольше, чем до 2028 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция (МКС) будет эксплуатироваться не дольше, чем до 2028 года.

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"Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

По словам гендиректора, первое время МКС и перспективная Российская орбитальная служебная станция будут использоваться параллельно. "В силу финансовых ограничений мы не можем одновременно потянуть проект МКС и строительство новой станции. Конечно, нужно предусмотреть определенный период перехлеста, когда МКС и РОСС будут какое-то время эксплуатироваться параллельно, как это было в конце 1990-х - начале 2000-х годов, когда "Мир" и МКС летали одновременно", - отметил он.

В апреле 2021 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой отечественной орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.

Продление работы

Продление работы Международной космической станции до 2030 года потребует колоссальных затрат и переориентирует экипаж с научных экспериментов на ремонтные работы, сказал Рогозин.

По его словам, в конце декабря прошлого года НАСА проинформировало Роскосмос о предложении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Россия свое решение о продлении работы российского сегмента станции будет основывать на техническом аудите состояния МКС.

"Надо понимать, что первые модули - и наши, и американские - находятся далеко за пределами расчетных ресурсов эксплуатации. Надо определиться, стоит ли заниматься заменой старого оборудования, затрачивая при этом колоссальные средства и, по сути, переориентируя экипаж с научных экспериментов на все нарастающие ремонтные работы", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса также отметил, что при продлении эксплуатации МКС у США не хватит финансовых ресурсов на реализацию американской лунной пилотируемой программы. В этой связи возможна передача эксплуатации МКС в руки коммерческих компаний, которые также рассчитывают получить на свои проекты бюджетное финансирование через NASA.

"В итоге получается, что американцы пытаются реализовать сразу несколько очень капиталоемких проектов: это и сохранение МКС, самой дорогой конструкции в истории человечества, и реализация лунной программы, и создание коммерческих станций. Мне кажется, что параллельное выполнение всех указанных программ во всех аспектах выглядит нереалистично", - сказал Рогозин.