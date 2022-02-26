Рогозин: запуск ракет "Союз-2" с Байконура прекратят после завершения эксплуатации МКС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ракеты-носители "Союз-2" перестанут запускать с космодрома Байконур после завершения эксплуатации Международной космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Несмотря на то, что "Союзы-2" перестанут летать с Байконура после окончания проекта МКС, благодаря проекту "Байтерек" космодром продолжит жить и работать. А вместе с ним - и одноименный город", - сказал он.

Рогозин также отметил, что так как "Союзовский" старт на космодроме Восточном сегодня не адаптирован под запуск пилотируемых кораблей "Союз", то встает вопрос резервирования. Но даже при создании на Восточном инфраструктуры для космонавтов и подготовки корабля, остается проблема в трассе выведения: при запуске корабля "Союз" с Восточного на орбиту МКС спускаемый аппарат в случае аварии упадет в Тихий океан.

"Выход один: создание перспективной транспортной системы "Ангара-А5М" - "Орел". Новый корабль за счет возможности самовыведения на низкую орбиту значительно более жизнеспособен, чем "Союз" при аварийном приводнении. Ну и, конечно, необходимо срочно приступать к восстановлению Гагаринского старта. Надеюсь, правительства России и Казахстана скоро примут такое решение", - отметил глава Роскосмоса.