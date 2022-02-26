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Космодром Восточный

Рогозин заявил о проработке коммерческого пуска "Ангары-1.2" с Восточного в 2023 году

Роскосмос рассчитывает, что в 2022 году будет осуществлено не менее двух запусков легких ракет-носителей "Ангара"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскосмос прорабатывает возможность пуска в декабре 2023 года с космодрома Восточный легкого варианта ракеты "Ангара" с коммерческой нагрузкой. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Сейчас мы также прорабатываем возможность еще одного пуска "Ангары" с Восточного - ее легкого варианта "Ангара-1.2" с коммерческой нагрузкой - в декабре 2023 года", - сказал Рогозин.

Как сообщалось ранее, Роскосмос рассчитывает, что в 2022 году будет осуществлено не менее двух запусков легких ракет-носителей "Ангара". На конец 2023 года с Восточного запланирован пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" с макетом перспективного пилотируемого корабля "Орел" без космонавтов на борту и без стыковки с МКС.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Пуски тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года, 14 декабря 2020 года и 27 декабря 2021 года с космодрома Плесецк. Легкая "Ангара-1.2" была запущена 9 июля 2014 года.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмодром Восточный
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