Корабль "Орленок" сможет запускаться с помощью метановой ракеты "Амур"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскосмос планирует, что перспективный корабль "Орленок" сможет выводиться на орбиту при помощи метановой ракеты "Амур" с возвращаемой ступенью. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Перед проектантами Ракетно-космической корпорации "Энергия" стоит задача сделать "Орленок" по массово-габаритным характеристикам таким, чтобы он мог размещаться на ракете среднего класса. Вариантом носителя для этого корабля со временем станет метановая ракета с возвращаемой первой ступенью "Амур", - рассказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

По словам главы Роскосмоса, эти планы не прописаны в нынешней Федеральной космической программе, но после получения результатов эскизного проектирования в программу будут внесены коррективы.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.