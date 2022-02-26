Летный экземпляр космического корабля "Орел" появится в апреле 2024 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Летный экземпляр пилотируемого космического корабля "Орел" будет готов в 2024 году. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"В апреле 2024 года появится летный экземпляр корабля для проведения испытаний сначала в беспилотном режиме, а потом и в пилотируемом", - заявил он.

По его словам, испытания летного экземпляра начнутся после получения результата теста ракетного блока аварийного спасения корабля. "Это и понятно, поскольку в пилотируемой космонавтике главное - это безопасность экипажа", - отметил Рогозин.

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация") создается в рамках российской лунной программы. Первый запуск макета "Орла" запланирован на конец 2023 года с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка с МКС не предусмотрена.