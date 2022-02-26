Рогозин сообщил, что 10 космических пусков Роскосмоса перенесли с 2021 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскосмос перенес около 10 космических пусков с 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

"Если говорить о зоне ответственности Роскосмоса, то не состоялось около десяти стартов. В их числе отправка на орбиту радиолокационного аппарата "Обзор-Р", метеорологического спутника "Метеор-М", малых космических аппаратов "Ионосфера", - сказал Рогозин.

По его словам, перенесены на 2022 год запуски навигационных спутников "Глонасс-М", "Глонасс-К" и первого перспективного аппарата "Глонасс-К2". По просьбе инозаказчика отложено несколько стартов с британскими спутниками связи OneWeb.

"Переехал" на 2022 год также запуск автоматической станции "Луна-25", который знаменует наше возвращение к исследованиям естественного спутника Земли", - сообщил глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что в 2021 году Роскосмос завершил комплектацию и сборку летного образца межпланетной станции и провел большой объем наземной экспериментальной отработки. "Сейчас продолжаем электрорадиотехнические испытания и отработку бортового программного обеспечения. Запуск планируется с космодрома Восточный в период с 25 мая по 19 октября", - уточнил он.

По словам главы госкорпорации, 2021 год для космической отрасли был довольно удачным. "Успешно выполнено 25 пусков ракет космического назначения с четырех космодромов: с Байконура, с Восточного, из Плесецка и из Гвианского космического центра. Продолжилась безаварийная серия (на момент выхода интервью произведено подряд 79 безаварийных пусков). Это рекорд для новейшей истории России", - сказал Рогозин.