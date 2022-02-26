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Санкции в отношении России
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Рогозин назвал невозможным участие США в проекте "Венера-Д" в условиях санкций

Гендиректор Роскосмоса заявил, что миссия будет реализована Россией самостоятельно или с участием Китая

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Участие США в совместном с Роскосмосом проекте "Венера-Д" может быть исключено из-за введенных Соединенными Штатами санкций, затрагивающих российскую космическую отрасль. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"В условиях санкций участие США в проекте невозможно", - отметил Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, миссия будет реализована Россией самостоятельно или с участием Китая. Он уточнил, что в пятницу дал указание начать переговоры с Пекином по согласованию и взаимной технической поддержке всех миссий по изучению дальнего космоса.

Ранее Рогозин заявил, что из-за санкций США совместные проекты, схожие с обсерваторией "Спектр-РГ", невозможны.

25 февраля президент США Джо Байден заявил, что санкции США и их союзников ударят по высокотехнологическому сектору РФ, а также по ее космической программе. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Байден подчеркнул, что это нанесет вред в том числе космической программе России. В свою очередь глава Роскосмоса заявил, что Россия, несмотря на санкции США, продолжит делать космические аппараты, развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д", пуск которой намечен на конец 2020-х годов. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

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