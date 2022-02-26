Эксперт: геополитическая обстановка не способствует развитию космического туризма

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Главкосмос" продолжает переговоры с потенциальными космическими туристами, но геополитическая обстановка не способствует развитию такого вида туризма. Об этом сообщил генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов в субботу.

"Текущая геополитическая ситуация не способствует активизации интереса к космическому туризму в целом, мы продолжаем работу с потенциальными клиентами, точнее, с их представителями", - отметил Лоскутов в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам гендиректора компании, сейчас продолжается изготовление ракеты-носителя "Союз" и транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". Они будут готовы к концу 2023 года.

"Мы будем продолжать эту работу, тем более, что наше предложение весьма конкурентоспособное и по надежности, и по скорости доставки", - подчеркнул он.

Лоскутов пояснил, что мир не ограничивается странами, которые объявили РФ санкции. "Мы продолжаем взаимодействовать со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, даже с европейскими партнерами", - сказал он.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс". ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Также президент США Джо Байден заявил, что Америка перекроет более половины импорта высоких технологий в Россию, что, по его словам, нанесет вред в том числе космической программе России.