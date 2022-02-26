"Главкосмос" оценил сроки консервации оборудования РФ на космодроме Куру

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько дней потребуется для консервации российского оборудования на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом в субботу в эфире радиостанции " Комсомольская правда " сообщил генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Там потребуется буквально несколько дней на консервацию оборудования и вывоз специалистов", - сказал он.

По его словам, французская сторона не сможет воспользоваться оставленными на космодроме ракетами и оборудованием без помощи России.

Также Лоскутов сообщил, что запуск европейских спутников Galileo с космодрома Куру, вероятно, отложат. "По всей видимости, он [запуск двух космических аппаратов Galileo] будет отложен. Это действительно важная программа для Евросоюза, такая же, как для нас ГЛОНАСС", - сказал Лоскутов.

Как ранее заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в ответ на санкции ЕС российская госкорпорация приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс", и серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет-носителей "Союз" с европейского космодрома во Французской Гвиане. В рамках принятых решений был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.