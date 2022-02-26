Намеченный на 5 марта пуск спутников OneWeb на российской ракете состоится

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Запуск британских спутников OneWeb, запланированный на 5 марта, на российской ракете "Союз" с космодрома Байконур состоится. Об этом в субботу в эфире радиостанции " Комсомольская правда " сообщил генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"[Запуск] в ночь с 4 на 5 марта. <…> Аппараты уже под обтекателем, произведена накатка обтекателя, и уже скоро должен осуществляться вывоз ракеты на стартовый стол после соответствующего решения комиссии", - сказал он.

Лоскутов отметил, что акционерами компании OneWeb является не только правительство Великобритании: большой пакет принадлежит индийскому акционеру, также акции есть у европейцев, то есть это международная группировка.

"Здесь решение за компанией OneWeb. <…> Мы считаем, что прежде всего, конечно, в их интересах продолжить запуски, потому что большую часть финансов мы получили, матчасть изготовлена. Думаю, что "стрелять себе в ногу" они не будут, но посмотрим", - сказал Лоскутов, добавив, что "заявлений [по OneWeb] не звучало, это внушает осторожный оптимизм".

Ранее ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс". ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения. Также ЕС запретил поставки в Россию обширного списка высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов.

Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.