Германия отключит свой телескоп на совместной с РФ космической обсерватории "Спектр-РГ"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Германская сторона уведомила, что отключит свой телескоп на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

Он напомнил, что в июле 2019 года была запущена российско-германская обсерватория "Спектр-РГ". "Германские партнеры получили указание отключить один из этих двух телескопов, которым они сами управляют", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, технические специалисты из Германии сильно переживают, поскольку для них это удар по профессиональному кредо.

Ранее Рогозин заявил, что из-за санкций США совместные проекты, схожие с обсерваторией "Спектр-РГ", невозможны.

Сотрудничество с Китаем

Россия сможет закупить необходимую микроэлектронику для космических аппаратов, которая не производится в РФ, у Китая, сообщил Рогозин.

"При всех наших усилиях раскрутить российскую национальную микроэлектронную промышленность <…> еще раз говорю: производить все невозможно. Но мир не без добрых людей, у нас есть прекрасные отношения с Китайской Народной Республикой, которой мы помогаем, помогли ей по лунной программе, поставили свои изотопные генераторы для их лунохода. <…> Мы решим эти проблемы. То, чего мы сами не производим, мы купим у наших китайских коллег, они достаточно развиты сейчас в данной сфере", - сказал он.

Кроме того, Рогозин отметил, что сегодня ни одна страна мира не производит весь спектр микроэлектроники, даже США. Он также пообещал решить проблему с микроэлектроникой для российской космонавтики.

О "Спектр-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, на Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

О санкциях

Ранее ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс". ЕС серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения. Также ЕС запретил поставки в Россию обширного списка высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов.

Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.