Рогозин заявил, что международного рынка пусковых услуг больше не существует

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Международного рынка пусковых услуг больше нет из-за санкционных запретов на взаимодействие с Россией. Об этом заявил в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Второй тип санкций - санкции за прямой запрет со стороны американцев и европейцев кому бы то ни было ставить свои космические аппараты на российские ракеты и вообще использовать российские ракеты для выведения своих полезных нагрузок. Это просто жирная точка, которая ставит финиш в вопросе о том, существует ли реально международный рынок пусковых услуг. Его больше не существует", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что это произошло не потому, что кто-то стал более конкурентен, чем Роскосмос. "Наши российские ракеты самые надежные, мы три с половиной года летаем без единой аварии. Мы навели порядок у себя в отрасли. Летаем надежно. Все падают: американцы падают, у китайцев есть проблемы, у китайцев были аварии. Мы летаем надежно. Это лучший знак качества, который только можно себе представить", - сказал он.

"Но тем не менее нашим партнерам запрещают в коммерческом плане взаимодействовать с Роскосмосом, с Россией", - пояснил глава госкорпорации.