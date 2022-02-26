Рогозин заявил, что Россия хотела бы реализовать совместную с Европой миссию "Экзомарс"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия хотела бы провести совместную с Европой миссию "Экзомарс", заявил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

"Мы хотели бы с ЕКА (Европейским космическим агентством - прим. ТАСС) - я сегодня несколько раз связывался со своими коллегами по этой теме, они тоже сильно переживают, - мы бы хотели сохранить российско-европейскую миссию на Марс, она называется "Экзомарс", эта миссия должна быть реализована в последнюю декаду сентября этого года", - сказал он.

По словам Рогозина, такой же настрой на продолжение сотрудничества есть и у европейской стороны. "И ЕКА, если они потеряют эту миссию, для них это катастрофа", - отметил он.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что германская сторона уведомила об отключении своего телескопа на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.