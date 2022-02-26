Рогозин 28 февраля обсудит с руководством ЕКА санкции и будущие совместные миссии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник планирует обсудить с руководством Европейского космического агентства (ЕКА) санкции, затрагивающие космические предприятия России, а также перспективы совместных космических миссий.

"В понедельник у меня в 14:00 будет телемост с руководством ЕКА, я хочу получить, во-первых, полное разъяснение в отношении смысла и содержания санкций, которые ЕС вводит в отношении в том числе наших предприятий. Конечно, поговорим о судьбе вот этой миссии ["Экзомарс"]", - сказал Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее глава Роскосмоса заявил, что германская сторона уведомила об отключении своего телескопа на космической обсерватории "Спектр-РГ", которая является совместным с РФ проектом.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс". Евросоюз серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения. Также ЕС запретил поставки в Россию обширного списка высокотехнологической продукции, в частности систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов.

Роскосмос в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане.