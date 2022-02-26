Рогозин заявил, что Европа пострадает от решения РФ не проводить пуски с космодрома Куру

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Европейские страны пострадают от решения России не проводить пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане, продиктованное введенными санкциями США и ЕС против РФ. Такое мнение высказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"В ближайшей перспективе, скорее всего, они (санкции - прим. ТАСС) могут причинить ущерб не нам, а нашим партнерам, которые эти санкции вводят. Сегодня я принял решение об отзыве из Французской Гвианы с космодрома Куру <...> около 90 наших специалистов. <...> Кто от этого пострадает? Европейская страна. Потому что ничего другого, кроме как ракет "Союз-2", которые могут летать с Куру, в распоряжении Евросоюза нет", - сказал Рогозин.

По его словам, ракета, способная заменить "Союз", может появиться у европейцев только через два-три года. "Тогда, соответственно, придется им платить, наверное, идти к другим их партнерам по НАТО и космической деятельности. Наверное, им придется идти к американцам, чтобы запускать их навигационные аппараты. Либо второй вариант, более надежный, - это необходимость письменных гарантий с их стороны, что они дезавуируют эти санкции в отношении наших предприятий", - отметил Рогозин.

Запуск на орбиту космических аппаратов "Галилео" для европейской навигационной системы должен был состояться в апреле. В субботу гендиректор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что запуск, по всей видимости, будет отложен.

Ранее Рогозин заявил, что госкорпорация в ответ на санкции ЕС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра "Прогресс", и серьезно ограничил доступ этим структурам к рынку капитала и финансовым услугам, запретил предоставление им технической помощи и торговлю с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти в полярных широтах и на шельфе. Также ЕС принял обширный список высокотехнологической продукции, в частности, систем связи, электроники, полупроводников, авиационных и космических компонентов, запрещенных для поставок в Россию.

О Гвианском космическом центре

Гвианский космический центр - европейский космодром вблизи города Куру во Французской Гвиане (департамент Франции в Южной Америке). Российско-европейский проект "Союз" в Гвианском космическом центре начался в 2003 году после решения на правительственном уровне о запусках ракет-носителей "Союз" с европейского космодрома. Был подписан ряд межправительственных соглашений, которые заложили правовую основу для подписания контрактов на создание наземной инфраструктуры стартового комплекса "Союз", изготовление и отгрузку ракет-носителей "Союз-СТ" и разгонных блоков "Фрегат" в Гвианский космический центр. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-СТ" состоялся в октябре 2011 года.