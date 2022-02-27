Рогозин заявил, что каналы управления спутниками РФ изолированы от киберпреступников

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Каналы управления космической отраслью и спутниками России надежно защищены. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в воскресенье.

"Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы Роскосмоса, сайт госкорпорации уже несколько дней подвергается массированной DDoS-атаке с различных IP-адресов. "Это влияет лишь на своевременную информированность энтузиастов космоса о новостях Роскосмоса. Есть соцсети, через которые мы эту информацию и так доведем", - добавил он.

В пятницу вечером в пресс-службе госкорпорации сообщали ТАСС, что в работе сайта Роскосмоса зафиксированы временные технические проблемы, которые впоследствии были устранены. Позже в госкорпорации заявили, что сайт Роскосмоса подвергался DDoS-атаке с иностранных серверов, из-за этого время загрузки страниц сайта могло быть увеличено. Технические специалисты выяснили, что она велась из Львова.

В воскресенье утром пресс-служба Роскосмоса вновь сообщила о массированной DDoS-атаке, которая ведется с различных IP-адресов. В настоящий момент сайт госкорпорации не загружается.