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Строители комплекса Национального космического центра заявили Путину о поддержке

Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье посетил строительство многофункционального комплекса зданий Национального космического центра на западе Москвы: строители нового здания Роскосмоса заявили о поддержке действий президента и "ребят", в ответ Путин заверил, что поддержка очень нужна, и ребята услышат. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В конце посещения глава государства обратился к строителям, поблагодарив их за работу. В ответ один из рабочих сказал, что поддерживает президента. "Мы вас поддерживаем, мы с вами, мы поддерживаем наших ребят. Ура!" - сказал он.

"Спасибо. Ребятам нужна ваша поддержка, и они это услышат", - пообещал Путин.

Центр строится на участке 6,9 гектара на территории Центра Хруничева. Его площадь составит 250-270 тыс. кв. м, в нем будут работать около 20 тыс. человек. Высотной доминантой всего комплекса станет 288-метровая башня со шпилем. Завершение строительства ожидается в конце 2022 года, передача Роскосмосу - в 2023 году.

В Центре будут расположены базовые кафедры ведущих космических вузов, опытное производство Центра Хруничева, инженерные центры и административные структуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРогозин, Дмитрий ОлеговичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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